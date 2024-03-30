İBB Başkan adayı Kurum: Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Biz dert ile yola çıktık. Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde halka hitap etti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
İstanbul bugün iş bilmez bir yönetimin elinde
İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. İstanbul'un kaynaklarını rant görme anlayışıyla peşkeş çekiyorlar
"Ulaşım sorununu çözeceğiz" dediler, İstanbul şu an tam bir çileye dönüştü
İstanbul'un kaynakları yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar
Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. İşleri güçleri reklam ve algı
Bunlar 5 senedir bizim milletlimizin aklıyla alay ettiler. Millete yalan söylediler ve milleti kandırdılar
Mevcut yönetim tek bir eser üretmediği gibi bir de bizim projelerimizi eleştirtiyor
Biz dert ile yola çıktık. Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur
Ayrıntılar geliyor...
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