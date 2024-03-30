VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Deprem kapımızı çalmadan İstanbul'u hazır hale getireceğiz
"Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur"
Yerel seçimlere ilişkin makale kaleme aldı
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı açık ara birinciliği göğüsleyecek
Başkan Erdoğan: Pazartesi İstanbul bir başka güne açılacak
"31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun"
30 Mart 2024 Cumartesi 15:53:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 15:53:00

İBB Başkan adayı Kurum: Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur

ABONE OL

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Biz dert ile yola çıktık. Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde halka hitap etti.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

İstanbul bugün iş bilmez bir yönetimin elinde

İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. İstanbul'un kaynaklarını rant görme anlayışıyla peşkeş çekiyorlar

"Ulaşım sorununu çözeceğiz" dediler, İstanbul şu an tam bir çileye dönüştü

İstanbul'un kaynakları yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar

Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. İşleri güçleri reklam ve algı

Bunlar 5 senedir bizim milletlimizin aklıyla alay ettiler. Millete yalan söylediler ve milleti kandırdılar

Mevcut yönetim tek bir eser üretmediği gibi bir de bizim projelerimizi eleştirtiyor

Biz dert ile yola çıktık. Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ibb murat kurum güngören
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX