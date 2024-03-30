"Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur"

İBB Başkan adayı Kurum: Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde halka hitap etti.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

İstanbul bugün iş bilmez bir yönetimin elinde

İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. İstanbul'un kaynaklarını rant görme anlayışıyla peşkeş çekiyorlar

"Ulaşım sorununu çözeceğiz" dediler, İstanbul şu an tam bir çileye dönüştü

İstanbul'un kaynakları yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar

Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. İşleri güçleri reklam ve algı

Bunlar 5 senedir bizim milletlimizin aklıyla alay ettiler. Millete yalan söylediler ve milleti kandırdılar

Mevcut yönetim tek bir eser üretmediği gibi bir de bizim projelerimizi eleştirtiyor

Biz dert ile yola çıktık. Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayemiz İstanbul'umuzdur

Ayrıntılar geliyor...