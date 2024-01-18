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18 Ocak 2024 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 18:59:00

İBB Başkan adayı Kurum, Beyoğlu'nda kilise ve esnaf ziyaretinde bulundu

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni gezen Kurum, vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, küçük bir kıza tişört ve ayakkabı hediye etti.

Taksim Meydanı'nda ıslak hamburger ve simit yiyen Kurum, vatandaşlara ikramda bulundu.

Ardından Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret eden Kurum'a, Aydın Episkoposu Beniamin Dimopulos, Kıdemli Peder Dimitri Mayoğlu, Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı ile Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yorgo Papalyaris eşlik etti.

Burada Kurum'a, Beyoğluspor forması, kitap ve çiçek hediye edildi.

Ziyaretlerde, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

Etiketler : Murat Kurum İBB Başkan adayı Beyoğlu ziyareti
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