Ümraniye'de AK Parti İstanbul Gençlik Kollarınca düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programına katılan Kurum, gençlerin hem yarınları hem de bugünleri olduğunu söyledi.

Gençlerin beklentileriyle taleplerini anlayıp gerçekleştirebilmek için onlarla yol yürümek gerektiğini belirten Kurum, "İstanbul gençliğine bakış açımız şöyle olacak, gençlerin bizden beklentileri, talepleri neyse kuracağımız gençlik meclisinde bunları sizlerle istişare edeceğiz. Sizin aranızdaki arkadaşlardan temsilciler olacak ve hep birlikte o gençlik meclisinde kararlar alacağız, kararları da birlikte uygulayacağız." diye konuştu.

Projeleri açıklamadan önce istişareler yaptıklarını anlatan Kurum, "O istişareler çerçevesinde istiyoruz ki İstanbul'da eğitim gören bir gencimiz kendini güvenli, huzurlu hissederken aynı zamanda ekonomik anlamda da güçlü olsun, kendini her alanda yetiştirsin istiyoruz. Çok yakın bir zamanda çok önemli bir müjdeyi sizlerle paylaşacağız. Bunu ilk defa Ümraniye'de söylüyorum ama öyle güzel bir proje olacak ki hep birlikte sizlerin umutlarını inşa edeceğimiz ve orada her istediğinizi elde edebileceğiniz bir projemizi yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 100 bin paylaşımlı ofisi gençlere kazandıracaklarını, işini kuran 100 bin gence 100 bin lira sermaye desteği sağlayacaklarını söyledi.

Programda gençlerin İBB yönetimine dair taleplerinin sıralandığı videonun izletilmesinin ardından Kurum, aslında kendilerinin böyle bir çalışma yaptıklarını, gençleri dinlediklerini, gençlerin kendilerinden beklentilerini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kurum, ulaşımda üniversiteye giden gençlere yüzde 40 indirim yapacaklarını ve yine üniversitelilere 10 bin lira burs vereceklerini, her ay öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Gençlerin her alanda çok iyi yetişmesi temennisini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Üniversite sürecinde bizim İSMEK'lerimiz vardı, biliyor musunuz orayı? İSMEK'leri kapattılar. Onları biz yeniden 39 ilçede çok daha etkin bir şekilde açacağız. Bu arkadaşlarımız kendi meslek dallarıyla alakalı İstanbul'a hizmet verecekler. Bizim İSMEK kurslarımızda eğitim alacaklar ve aldıkları hem üniversitedeki eğitimle birlikte vatandaşlarımıza, mesela ilkokula giden çocuklara, orada sınava girmeye çalışan arkadaşlarımıza ders verecekler veya bir yazılım, bilgisayar mühendisliğinde okuyan kardeşimiz genç bir yavrumuza yazılım eğitimi verecek. Tarih bölümünde okuyan kardeşimiz tarihi anlatacak veya bu meslek dallarının eğitiminin dışında biz gençliğimize yarı zamanlı çalışma imkanları sunacağız. Yani okuldan kalan vaktinizde eğer çalışmak isterseniz sizi İstanbullularla buluşturacağız. İstanbulluların hepsi yani İstanbul'da yaşayan herkes istiyoruz ki bir birlik, beraberlik, bütünlük içinde çalışsın. Yani genciyle, yaşlısıyla, toplumun tüm kesimleri el ele versin. Bu alanda yapacağınız hizmetler karşılığında çalışacağınız parttime sürelerde saatliği 200 lira olmak üzere size orada harçlık mahiyetinde ev ekonominizi güçlendirmeniz maksadıyla destek olmuş olacağız."

Kurum, kurulacak merkezlerle ilgili olarak, "Bizim sizlere balık tutmayı öğretmemiz lazım. Yani siz balık tutacaksınız ki kendi işinizi kendiniz kuracaksınız ki siz de yarın bir iş yeri sahibi olun, istihdam alanı oluşturun. Biz yükte ağır değil, bedeli ağır olan, pahada ağır olan üretimin merkezi İstanbul olsun istiyoruz. Bu manada da işte dene-yap atölyeleriyle, startuplarımızla, teknoloji merkezlerimizle birlikte istediğiniz her alanda kendi geleceğinize ilişkin eğitim alabileceğiniz yerleri kuracağız." şekline konuştu.

Programda ayrıca, Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısına, Kurum'un yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği, vatandaşlarla sohbet ettiği görüntülerden oluşan bir video klip hazırlandı.

Klibi izleyen Kurum, "Evet biz büyüklerimizden böyle gördük, Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle gördük. Hizmet nasıl yapılır? Milletin istekleri, talepleri nasıl gerçekleştirilir? Ondan öğrendik. Bununla da gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. O her zaman gençliğin yol arkadaşı, gençliğin abisi oldu. Biz de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan, gençlerimizle birlikte gideceğiz. Gençlerin kardeşi, ağabeyi, Murat abisi olacağız." dedi.

Ardından çocukluk, öğrencilik ve askerlik dahil birçok anısına ait eski fotoğraflarını inceleyen Kurum, o dönemlere ait anılarını anlattı.

Buluşmada Kurum ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çalınan müzik eşliğinde gençlerle horon ve Ankara havası oynadı.

Kurum, gençlerle "O mu, bu mu?" oyununda "Çay mı kahve mi?", "Yaz mı kış mı?", "Müslüm Gürses mi Orhan Gencebay mı?" sorularda kişisel tercihlerini değerlendirdi.

Soğansız menemeni tercih ettiğini ifade eden Kurum için sahnede seyyar mutfak standı kuruldu. Kurum ile Yıldırım, kurulan stantta menemen pişirdi. Katılımcılardan bazıları sahneye davet edilerek tadım testi yaptı.

Programın finalinde Murat Kurum, salondaki katılımcıları da fotoğrafa dahil ederek özçekim gerçekleştirdi.

Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile çok sayıda genç katıldı.

- KURUM'DAN İBB ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PAYLAŞIM

Öte yandan İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Ocak'ta ve dün İBB ile iştirak çalışanlarının hak kayıplarını gidereceklerine yönelik sözlerini hatırlattı.

Kurum, paylaşımında, "Mevcut İBB yönetimi açıklamalarımız üzerine alelacele İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı. İBB çalışanlarımız adına sevindim ancak çalışanlarımız emin olsun ki göreve geldiğimiz an çok daha iyi şartlarda ve ücretlerde çalışmalarına devam edecekler." ifadelerini kullandı.