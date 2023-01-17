VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçim tarihine ilişkin açıklama: Bu, tamamen seçim tarihinin güncellenmesidir
"İBB Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı
Çanakkale'de deprem
Pınar Gültekin davası yeniden görülecek
AK Parti'den açıklama... EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
İletişim Başkanı Altun: Tehditlere asla kulak asmayacağız
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Ukrayna'ya silah desteği çağrısı
Sahne uğuru
Gezmeye başlayacak
Kuliste kutlama
5 bin kişilik koro
Hande söyledi Misha düzeltti
Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı
Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
Boğaziçi Üniversitesinden kampüste kira sözleşmesi yenilenmeyen tesis hakkında açıklama
İstanbul havalimanlarından geçen yıl 95 milyonu aşkın yolcu yararlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 9-15 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Polonya, göçle mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazır
Ankara'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Guterres, Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını kınadı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
"Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyoruz"
Bakan Nebati'den ekonomi mesajı: Türkiye güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır
17 Ocak 2023 Salı 13:32:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 13:32:00

"İBB Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonete 112 kilogram esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Başakşehir'deki bir adresi takibe aldı.

Yapılan inceleme sırasında, takip edilen adrese gelen ve üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosu, İSKİ ibaresi ve "Bakım Onarım Aracı" yazısı bulunan kapalı kasa bir kamyonetten, farklı bir araca, içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin taşındığı belirlendi.

"İBB BAKIM ONARIM ARACI" YAZAN KAMYONETTE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen polis, kamyonetin kasasında kolilerin içerisine gizlenmiş 112 kilo 190 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda, araçlarda bulunan 2 kişi ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

İBB logosu bulunan kamyoneti kullanan ve gözaltına alınan şüphelinin, İBB için hizmet veren taşeron şirketin bir çalışanı olduğu öğrenildi.

Etiketler : istanbul narkotik uyuşturucu
Sefo'dan stadyum çağrısı

Sefo'dan stadyum çağrısı
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!

Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
Setleri çok özledim

Setleri çok özledim
Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil

Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil
Örnek bir insan değilim!

Örnek bir insan değilim!
Baba-kız eğlence günü

Baba-kız eğlence günü
Kafaları karıştıran paylaşım

Kafaları karıştıran paylaşım
Hamilelik soruları utandırdı

Hamilelik soruları utandırdı
Berlin'de gala

Berlin'de gala

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX