Göksu'dan Yavaş'a tepki: İsrail Büyükelçiliği'nden iftar yardımı aldılar

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11 Mayıs 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 08:30:00

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a tepki: İsrail Büyükelçiliği'nden iftar yardımı aldılar

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail Büyükelçiliğinden aldığı yardımla dağıttığı 500 kişilik iftar paketleri meselesinde Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Göksu'nun paylaşımında, "O paraların üzerinde Filistinli mazlumların kanı ve gözyaşı var. Siz o parayı iade edin, biz Esenler olarak Ankara'ya 500 değil, 5.000 iftar paketi yollamaya hazırız." ifadeleri yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İsrail Büyükelçiliği'nden aldığı yardımla 500 kişilik iftar paketi dağıtması gündeme damgasını vurdu. Konuya ilişkin Büyükelçiliğe verilen "Teşekkür Belgesi" sosyal medyada yayıldı.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Sayın Mansur Yavaş, 500 iftar paketi için İsrail Büyükelçiliğinden aldığınız o paraların üzerinde Filistinli mazlumların kanı ve gözyaşı var. Siz o parayı iade edin, biz Esenler olarak Ankara'ya 500 değil, 5.000 iftar paketi yollamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İsrail Büyükelçiliği Mansur Yavaş Teşekkür Belgesi Mehmet Tevfik Göksu
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