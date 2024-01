İBB Adayı Murat Kurum'dan konut desteği sözü: "18 ayda evlerinizi teslim edeceğiz"

Sultangazi'de kadınlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "Yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 100 bin kiralık konut desteği ile de 18 ayda evlerinizi size teslim edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de "Türkiye Yüzyılında Söz Kadınlarda" programında kadınlarla bir araya geldi. Kurum, programa eşi Şengül Kurum ile birlikte katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile beraberindeki heyet, Kurum'u konfeti ve alkışlarla karşıladı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda ise Murat Kurum protokol ile sahneye çıkarak salondakileri selamladı. Sahneye gelen çocuklara ise hediyeler verildi.

"HER ANINIZDA HEP YANINIZDA OLACAĞIZ"

Programda konuşan Murat Kurum, "Biz milletimize 'her anınızda hep yanınızda olacağız' dedik; siz de bu söze karşılık olarak bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Gücünüzü hep yanımda hissediyorum. Desteklerinizi bu şehrin her sokağında görüyorum. Ben yanımda durduğunuz için, hayır dualarınızı eksik etmediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum" dedi.

"BU DAVANIN HAMURUNU SİZ KARDINIZ"

Kadın elinin bu kadar değdiği başka bir şehrin olmadığına dikkat çeken Kurum, "Bundan 300 yıl önce İstanbul'u gezen bir gezgin ne diyordu biliyor musunuz? 'İstanbul, evleriyle, bahçeleriyle, hastaneleriyle, vakıflarıyla, mimari eserleriyle insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir özelliğe sahiptir.' Nedir o biliyor musunuz? Bu eserlerin çoğu kadınların eserleridir. Bu kadar çok kadın elinin değdiği başka bir şehir yoktur. İstanbul'un her noktası buna şahittir, bizler de şahidiz. Bu davanın hamurunu siz kardınız. İstanbul'un ruhunu, mayasını siz verdiniz. İşte 1994'ten 2019'a kadar İstanbul'un kötü talihini değiştiren ruh bu ruhtur. İstanbul'a bu ruhu, bu imzayı ve mührü vuran kadınlar olarak 31 Mart akşamı İstanbul'un talihini yine sizler değiştireceksiniz. Bu şehri yeniden tarihin merkezine sizler getireceksiniz" diye konuştu.

"HANGİ SEKTÖRDE İŞ YAPMAK İSTERSENİZ HEMEN YANINIZDA OLACAĞIZ "

Açıkladıkları "İstanbul vizyonu" ile annelerin hizmetkârı ve yol arkadaşı olacaklarını belirten Kurum, "İstanbul'da kadınlarımızın emeklerinin karşılığı asla ödenemez. Biz göreve geldiğimizde; kişi başı gelirin arttığı, herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul'da en önemli rol kadınlarımızın olacaktır. Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir' diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın, büyükşehir burada diyeceğiz' dedi.

"SEVDİKLERİNİZLE DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRECEKSİNİZ'

İstanbul'da trafik çilesinin herkesin ömründen 3 buçuk yıl çaldığını dile getiren Murat Kurum, "İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Trafik çilesini yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım hamlesiyle süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz" diye konuştu.

"5 YILDA 39 İLÇEMİZDE 650 BİN YENİ YUVA İNŞA EDECEĞİZ"

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan depreme dikkat çeken Murat Kurum, "Sizlere, annelerimize, çocuklarımıza afetlere dirençli bir İstanbul vaadediyoruz. Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz, risk altındaki 1,5 milyon evde korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Planlı programlı bir şekilde ekip ruhuyla hareket ederek, İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe desteği vereceğiz. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 100 bin kiralık konut desteği ile de 18 ayda evlerinizi size teslim edeceğiz, sonra da inşallah çaya geleceğiz, sohbete, söze geleceğiz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UMUZUN SOKAKLARINI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sokak hayvanları konusunda da gerekli çalışmayı yapacaklarını belirterek, "Biz İstanbul'umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Sultangazili annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an, her dakika tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Size söz. Hep birlikte İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ANNELERE VERİLEN ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARINI 0-6 YAŞA ÇIKARIYOR, EŞLERE VE DİĞER ÇOCUKLARA DA ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI VERİYORUZ"

Çocukların güvenliğinin ve sağlığının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Kurum, "Çocuğunuzun okuldaki güvenliği ve sağlığı bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyede yerine getireceğiz. İşte benden size üç müjde daha. Çocukların İstanbul'unda ilkokul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart'la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz, hem de eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Ben size sözlerimi verdim. Şimdi ben de sizlerden bir söz istiyorum" dedi.