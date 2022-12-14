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Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi
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14 Aralık 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 20:00:00

Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde huzurevinde yaşayan vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

Etiketler : huzurevi trafik eğitim
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