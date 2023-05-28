Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
Kaynak: AA
Huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandığa gitti.
Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kurulan 1377 numaralı sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.
Erken saatte tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, bir süre bekledikten sonra oylarını kullandı.
Gözetmenler eşliğinde oyunu kullanan huzurevi sakini Mehmet Durmazoğlu, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." dedi.
- Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
- Bakan Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı
- "Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir"
- Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
- "İkinci turun demokrasi şöleninde gerçekleşmesini diliyorum"
- Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti