Husilerin el koyduğu gemide 17 Filipinli olduğu ortaya çıktı

Husilerin el koyduğu gemide 17 Filipinli olduğu ortaya çıktı

Filipinler, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de el koyduğu İsrailli şirkete ait gemide 17 vatandaşının olduğunu bildirdi.

The Philippine Star Gazetesi'nin haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Eduardo de Vega, Husilerin el koyduğu gemideki vatandaşlarına dair GMA News Televizyonu'na konuştu.

De Vega, "Bize gelen bilgilere göre, yabancı mürettebata zarar gelmeyecek." dedi.

Husilerin el koyduğu gemide 17 Filipinli gemicinin bulunduğunu vurgulayan De Vega, bununla ilgili "devlet kurumlarıyla toplantı yapmayı planladıklarını" kaydetti.

Hükümete bağlı Göçmen İşçiler Dairesinden yapılan açıklamada, el konulan gemideki Filipinlilerin aileleriyle iletişime geçildiği ve hükümetin konuyla ilgileneceği belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Kasım'da Kızıldeniz'de 22 kişinin bulunduğu Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisine el koyduğunu duyurmuştu.