Hürrem Sultan mönüsü nedir?

Hürrem Sultan mönüsünde ne var?

Hürrem Sultan'ın bir gün boyunca yediği lezzetler sadece kendi zevkine değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli ve zengin mutfağını da yansıtıyor.

Osmanlı mutfağının zengin seçenekleriyle, işte Hürrem Sultan'ın bir günde yedikleri:

SABAH KAHVALTISI:

Hürrem Sultan, günü doyurucu bir kahvaltı ile karşılıyor. Hürrem'in sofrasına özel olarak hazırlanan bal ve kaymak gözde yiyeceğidir. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi kavurmalı, pastırmalı ve çeşitli peynirli yumurta ise sarayın zengin kahvaltı sofrasını süslüyor.

ÖĞLE YEMEĞİ:

Saatler öğleyi gösterdiğinde ise sarayda bir hareketlilik hakim oluyor. Sultanlara yakışır hazırlanan etli börek öğle yemeğini taçlandırıyor. Özenle hazırlanmış incecik yufka içindeki lezzetli et ve yanında renkli sebzelerle hazırlanan levrek sarayın şeflerinin maharetini sergiliyor. Hürrem Sultan, öğle yemeğini en son Osmanlı kahvesi eşliğinde sonlandırıyor.

AKŞAM ANA YEMEĞİ:

Hürrem Sultan'ın akşam yemeği kuzu kapama ile başlıyor. Sarayın ünlü aşçıları tarafından özenle hazırlanan bu yemek, özel baharatlar ve zahmetli pişirme süreci ile tam anlamıyla sultanlara layık bir ana yemek oluyor. Tane tane ve parlak pilavın yanında servis edilen kuzu kapama Osmanlı mutfağının inceliklerini yansıtıyor.

AKŞAM SALATASI:

Hürrem Sultan, saray sofrasında tüketilen ağır yemeklere karşılık saray salatası ile mükemmel bir denge sağlıyor. Lezzetli bir yan lezzet olan saray salatası; renkli sebzeler, taze otlar ve özel soslar eşliğinde sarayın usta şeflerinin elinden çıkıyor.