Hürrem geri döndü

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Uzerli çektirdiği fotoğraf karelerini sosyal medya üzerinden hayranıyla paylaştı. Pencerenin önünde çekildiği karelerini 'İstanbul, aşkım' etiketini ekleyen Uzerli'ye, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri Uzerli'ye, "Hoş geldin güzellik", "Nerede görsem 'Sultanım' deme isteği geliyor" ve "Kraliçe geri döndü" gibi yorumlar yazdı.