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28 Mart 2022 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 11:24:00

Hürrem geri döndü

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Uzerli çektirdiği fotoğraf karelerini sosyal medya üzerinden hayranıyla paylaştı. Pencerenin önünde çekildiği karelerini 'İstanbul, aşkım' etiketini ekleyen Uzerli'ye, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri Uzerli'ye, "Hoş geldin güzellik", "Nerede görsem 'Sultanım' deme isteği geliyor" ve "Kraliçe geri döndü" gibi yorumlar yazdı.

Etiketler : Hürrem geri döndü Hürrem Sultan karakteri Meryem Uzerli
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