HÜRKUŞ TSK'ya hazır
HÜRKUŞ-Hava Yer Entegrasyon Uçağı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na tanıtıldı. TUSAŞ HÜRKUŞ, Konya'daki tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.
HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleşecek `Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı`na Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye unsurları katılacak.
TRT Haber'in haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan HÜRKUŞ da tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.
135. Filo`ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.
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