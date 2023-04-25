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25 Nisan 2023 Salı 13:42:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 13:42:00

Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hürjet uçuş türkiye yüzyılı
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