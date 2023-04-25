Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." dedi.
Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun! ���� pic.twitter.com/KkauZykunV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023
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