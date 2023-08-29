Hurdalıktan üniversiteye

Trakya Üniversitesinde tarih bölümünü 3 yılda tamamlayan 80 yaşındaki hurdacı Şevki Kılıç şimdi de aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı. "Filozof hurdacı"nın kaydını Rektör Erhan Tabakoğlu yaptı.

FAKÜLTENİN REKTÖRÜ ELİNİ ÖPTÜ

Edirne'de emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi'nin tarih bölümünü 3 senede tamamlayıp 2019 yılında mezun oldu. 'Filozof Hurdacı' olarak tanınan Kılıç şimdi de aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı ve dün sabah kaydını yaptırdı. Kayıtların ilk günü okula koşan Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu gerçekleştirdi. Rektör, saygısını Kılıç'ın elini öperek gösterdi.

ÇÖPTEN ALDIĞI KİTAPLARLA ÇALIŞTI

Günde en az 100 sayfa kitap okuduğunu anlatan Şevki Kılıç, "Gençlere tavsiyem 'İlim Çin'de de olsa arayınız' demiş Peygamberimiz. Ama Çin'e gitmeye gerek yok her yer, çöpler dahi kitap dolu. 157 kilogram kitap götürdüm hurdacıya onların içerisinden ayırdığım kitaplarla çalıştım ve üniversiteyi kazandım" diye konuştu. Emekli maaşının yanı sıra 45 yaşından bu yana hurdacılık yapan Kılıç, arkeoloji alanında da yüksek lisans yapmayı hedefliyor.