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04 Haziran 2024 Salı 18:29:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 18:29:00

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için ‘kalıcı ateşkes' çağrısı

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulme tepki göstererek, “Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor" dedi.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'de binlerce kişiyi katletmesine tepki gösterdi. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Koçyiğit, bazı etkinliklere katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Gazze için 'kalıcı ateşkes' çağrısında bulundu.

"ATEŞKES VE BARIŞ DİLİYORUM"

Türkiye'nin Filistin ve 'kalıcı ateşkes' için elinden geleni yaptığını anlatan Koçyiğit, "Var gücümüzle diğer devletlere 'Gelin hep beraber ateşkes için harekete geçelim.' diyoruz. Bugüne kadar başaramadık. Dilerim en yakın zamanda ateşkes ve barış olur. Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir. İki devlet ayrılır. Filistin Devleti sonsuza kadar özgür yaşar. Dünya bunun isyanını dile getiriyor ama ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamadık." dedi.

Etiketler : Hülya Koçyiğit İsrail Filistin zulmü KALICI ATEŞKES YEŞİLÇAM FİLİSTİN GAZZE ATEŞKES
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