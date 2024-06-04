Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'de binlerce kişiyi katletmesine tepki gösterdi. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Koçyiğit, bazı etkinliklere katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Gazze için 'kalıcı ateşkes' çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Filistin ve 'kalıcı ateşkes' için elinden geleni yaptığını anlatan Koçyiğit, "Var gücümüzle diğer devletlere 'Gelin hep beraber ateşkes için harekete geçelim.' diyoruz. Bugüne kadar başaramadık. Dilerim en yakın zamanda ateşkes ve barış olur. Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir. İki devlet ayrılır. Filistin Devleti sonsuza kadar özgür yaşar. Dünya bunun isyanını dile getiriyor ama ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamadık." dedi.