Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler (29) ile Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler (40) 2019 yılında evlenmişlerdi. Yenenler çifti, ilk evlatları Kuzey'i evlendikleri sene kucaklarına almış, 2021'de ise ikinci oğulları Mete dünyaya gelmişti.

GÜNDEME DAMGASINI VURDU

Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Eşi ile 'Çift Terapisi' isimli bir gösteri sahneleyen Yenenler, "Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?" sorusuna:

"Sahneye çoğu kez küs çıktık. Kıbrıs ve Göztepe'de sahneye çıkmamıza beş dakika kala kuliste kavga ettik. Ben bağrış çağrış ağlıyorum, sahneye çıkmayacağız sandılar ama en iyi sergilediğimiz performans da o ikisiydi. O alevli kavgalarımız performansımıza iyi yansıyor demek ki." verdiği yanıtla gündeme damgasını vurmuştu.

Yenenler, programın devam eden dakikalarında 'ünlü olmak hiç aklımda yoktu' dediği anlar ilgi çekti. Bu sözlere karşılık Avşar'dan imalı ve alaycı bir cevap geldi. Hülya Avşar, "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.