Hülya Avşar'dan Berfu Yenenler'e imalı sözler
Hülya Avşar'ın programına konuk olan Berfu Yenenler'in sorulara verdiği cevaplar gündeme bomba gibi düştü. "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Yenenler'e Avşar'ın verdiği imalı cevap olay oldu.
Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler (29) ile Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler (40) 2019 yılında evlenmişlerdi. Yenenler çifti, ilk evlatları Kuzey'i evlendikleri sene kucaklarına almış, 2021'de ise ikinci oğulları Mete dünyaya gelmişti.
GÜNDEME DAMGASINI VURDU
Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Eşi ile 'Çift Terapisi' isimli bir gösteri sahneleyen Yenenler, "Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?" sorusuna:"ÇOĞU KEZ KÜS ÇIKTIK"
"Sahneye çoğu kez küs çıktık. Kıbrıs ve Göztepe'de sahneye çıkmamıza beş dakika kala kuliste kavga ettik. Ben bağrış çağrış ağlıyorum, sahneye çıkmayacağız sandılar ama en iyi sergilediğimiz performans da o ikisiydi. O alevli kavgalarımız performansımıza iyi yansıyor demek ki." verdiği yanıtla gündeme damgasını vurmuştu."MAŞALLAH HİÇ AKLINDA YOKMUŞ"
Yenenler, programın devam eden dakikalarında 'ünlü olmak hiç aklımda yoktu' dediği anlar ilgi çekti. Bu sözlere karşılık Avşar'dan imalı ve alaycı bir cevap geldi. Hülya Avşar, "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.