Kılıçdaroğlu'na zor soru: TÜSİAD'ı bassana

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31 Aralık 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 11:30:00

Hulki Cevizoğlu: CHP TÜİK'i basacağına zamlar için TÜSİAD'ı basmalıydı!

Kaynak: Sabah

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Hulki Cevizoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜİK önünde siyasi şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun zamlarda büyük payı olan TÜSİAD'ın binasını basması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"TÜİK'İ MEB'İ BASACAĞINA TÜSİAD'I BASMALIYDI"

"Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı" diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor."

TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya."

Etiketler : Hulki Cevizoğlu Milli Eğitim Bakanlığı TÜİK Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu Kılıçdaroğlu
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