Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar yalanı CHP'ye servis edildi

Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programına konuk oldu.



128 MİLYAR DOLAR YALANININ HİKAYESİNİ ANLATTI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP'liler tarafından ortaya atılan '128 milyar dolar' yalanının nasıl ortaya çıktığını canlı yayında anlattı.

"BU YALAN CHP'YE SERVİS EDİLDİ"

128 milyar dolar yalanının bazı kişiler tarafından servis edildiğini açıklayan Cevizoğlu, "Bu 128 milyar doların kaynağı yurt dışında bir iş adamı. Önce bir ekonomi yazarına ardından CHP'nin önüne servis edildi. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum, bunu bana sağım, solum, merkezim, kuzeyin, güneyin, herkesin sevdiği, ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı. AK Parti'de olmayan bir isim." dedi.