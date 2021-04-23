  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3445
  • Euro
    10,0684
  • Altın
    479,1220
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dünyanın öncü ülkesi olacağız"
Düşmanların korkulu rüyası olacak
Yerli inaktif Kovid-19 aşısında tarih belli oldu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Kırmızı Bültenle aranacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Başkan Erdoğan açıklaması!
ABD'de F-35 isyanı: Daha fazla para beklemeyin, karşı duracağız
İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu
Sürpriz proje yolda
Meğer Kovid olmuşum!
'Kalp Yarası' tamam!
Keşke 55 yaşında olsaydım
Yeni sezona hem film hem dizi
Bu sene tatil yok set var!
Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı
Kriptosuncuk'un ağabeyi Güven Özer: Bizi de vurup gitti
Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar yalanı CHP'ye servis edildi
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Tüp bebek sürecinde 7 altın öneri
Ramazan boyu virüsle savaşa devam
Çınlama deyip geçmeyin
Gece-gündüz ritmini koruyun
Sigara, kalp krizi riskini 5 kat artırıyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Nisan
Akdeniz'de insanlık dramı
23 Nisan 2021 Cuma 10:35:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 10:35:00

Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar yalanı CHP'ye servis edildi

ABONE OL

Hulki Cevizoğlu, 128 milyar dolar yalanının yurt dışından CHP'ye servis edildiğini söyledi.

Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programına konuk oldu.

128 MİLYAR DOLAR YALANININ HİKAYESİNİ ANLATTI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP'liler tarafından ortaya atılan '128 milyar dolar' yalanının nasıl ortaya çıktığını canlı yayında anlattı.

"BU YALAN CHP'YE SERVİS EDİLDİ"

128 milyar dolar yalanının bazı kişiler tarafından servis edildiğini açıklayan Cevizoğlu, "Bu 128 milyar doların kaynağı yurt dışında bir iş adamı. Önce bir ekonomi yazarına ardından CHP'nin önüne servis edildi. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum, bunu bana sağım, solum, merkezim, kuzeyin, güneyin, herkesin sevdiği, ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı. AK Parti'de olmayan bir isim." dedi.

Etiketler : hulki cevizoğlu chp yalan
Deniz üstünde artistlik hareketler

Deniz üstünde artistlik hareketler
Seçil benim hanımım

Seçil benim hanımım
Biz sadece dostuz!

Biz sadece dostuz!
Virüsten korktu, Bodrum'a taşındı

Virüsten korktu, Bodrum'a taşındı
Annelik tüyoları

Annelik tüyoları
Feyza'ya gönderme yaptı

Feyza'ya gönderme yaptı
Ne silikon var ne dolgu!

Ne silikon var ne dolgu!
Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de

Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de
Artık pandaları var

Artık pandaları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER