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20 Haziran 2023 Salı 15:36:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 15:36:00

Hudut Kartalları'ndan geçit yok! Sınırda yakalandılar

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları suriye türkiye
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