Hudut Kartalları'ndan geçit yok! Sınırda yakalandılar

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."