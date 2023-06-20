Hudut Kartalları'ndan geçit yok! Sınırda yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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