Hudut Kartalları'ndan geçit yok
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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