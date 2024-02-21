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21 Şubat 2024 Çarşamba 16:23:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 16:23:00

Hudut Kartalları teyakkuzda! Sınırda yakalandılar

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MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : msb sınır yakalanma
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