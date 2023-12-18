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Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı
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18 Aralık 2023 Pazartesi 15:34:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 15:34:00

Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı

Kaynak: TRT Haber

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Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yakaların 3'ünün FETÖ, 2'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i terör örgütü mensubu 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları türkiye yunanistan fetö pkk
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