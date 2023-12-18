Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i terör örgütü mensubu 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü... pic.twitter.com/rAAedCLsHD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2023

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."