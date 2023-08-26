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26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:27:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:27:00

Hudut Kartalları 9'u FETÖ mensubu 16 kişiyi yakaladı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu, 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları edirne terör örgütü fetö
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