Hudut Kartalları 7'si terörist 11 kişiyi yakaladı
Kaynak: TRT Haber
Hudut Kartalları, Suriye ve Yunanistan sınırlarında 7'si terörist 11 kişiyi yakaladı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/KqzFC3huEw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2023
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