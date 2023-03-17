VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mangal yaparken gözaltına alınmış
Gençlerin eğitimine destek
Aydınlıkevler Bostancı'da
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
AB depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını sürdürecek
"Asrın Felaketi: 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri" kitabı yayımlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'a gidecek
PKK'nın sözde basın komitesi yapılanması deşifre oldu
İstanbul Havalimanı'na "Dünya Havalimanları 2023"ten iki ödül
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Depremler ve sel baskını... "Devletimiz ilk andan itibaren seferber oldu"
'15-16 Mart Dezenformasyon Bülteni' yayımlandı
YSK'nin seyyar sandık kararı Resmi Gazete'de
Tüketicinin hak arama yolları kolaylaştırılıyor
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
Hudut Kartalları 7'si terörist 11 kişiyi yakaladı
Deprem soruşturmalarında 7 ilde yıkılan binalardan delil toplanması tamamlandı
Şanlıurfa'da su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak
Türkiye'de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması hedefleniyor
Türkiye 'yaş'lanıyor
İstanbul'da terör operasyonu... 20 şüpheli yakalandı
"Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız, eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz"
17 Mart 2023 Cuma 11:54:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 11:54:00

Hudut Kartalları 7'si terörist 11 kişiyi yakaladı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hudut Kartalları, Suriye ve Yunanistan sınırlarında 7'si terörist 11 kişiyi yakaladı.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı sınır pkk fetö terörist

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX