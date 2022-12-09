Hudut kartalları 4'ü terörist 6 kişiyi yakaladı
Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 4'ünün terör örgütlerine mensup kişiler olduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/R3nY0ZjiML— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022
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