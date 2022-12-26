Hudut kartalları 2'si terörist 7 kişiyi yakaladı
Kaynak: TRT Haber
Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye ve İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/sv19KMv0O1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022
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