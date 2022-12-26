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26 Aralık 2022 Pazartesi 15:05:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 15:05:00

Hudut kartalları 2'si terörist 7 kişiyi yakaladı

Kaynak: TRT Haber

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Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye ve İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye iran terör örgütü pkk
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