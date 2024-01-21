Hudut kartalları 14 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Du2z3mRhbY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2024