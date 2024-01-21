Hudut kartalları 14 kişiyi yakaladı
Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü üyesi 14 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2024
Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Du2z3mRhbY
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