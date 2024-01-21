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21 Ocak 2024 Pazar 16:37:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 16:37:00

Hudut kartalları 14 kişiyi yakaladı

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Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü üyesi 14 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : hudut birlikleri yasa dışı geçiş Türkiye
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