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17 Haziran 2023 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 14:08:00

Hudut kartalları 13'ü terörist 32 kişiyi yakaladı

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 kişi yakalandı. Şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor" sözleri yer aldı.

Etiketler : yunanistan suriye sınır terörist fetö deaş pkk mlkp
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