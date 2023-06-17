Hudut kartalları 13'ü terörist 32 kişiyi yakaladı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 kişi yakalandı. Şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor" sözleri yer aldı.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2023
Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda... pic.twitter.com/vkyvIp7Rku
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