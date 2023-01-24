Hudut birlikleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılanlara müdahale etti

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birlikleri tarafından müdahale edildi.

Şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

1⃣ Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/1gzEwXsTYv