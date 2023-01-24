Hudut birlikleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılanlara müdahale etti
Kaynak: TRT Haber
Hudut birlikleri, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye müdahale etti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi de yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birlikleri tarafından müdahale edildi.
Şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
1⃣ Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/1gzEwXsTYv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2023
2 PKK MENSUBU YAKALANDI
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi de yakalandı.
Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
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