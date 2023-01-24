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24 Ocak 2023 Salı 14:16:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 14:16:00

Hudut birlikleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılanlara müdahale etti

Kaynak: TRT Haber

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Hudut birlikleri, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye müdahale etti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi de yakalandı.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birlikleri tarafından müdahale edildi.

Şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

2 PKK MENSUBU YAKALANDI

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi de yakalandı.

Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Etiketler : hudut birlikleri yunanistan terör örgütü milli savunma bakanlığı
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