HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 24 TV Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

ESRA ELÖNÜ: Çok merak edilen herkesin çok merak ettiği, yakın bir zamanda bir görüşme yaptınız. Nasıl bir görüşme geçti aranızda?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU: Sayın Cumhurbaşkanınızla görüşme olumluydu. Ondan sonra da açıklama yaptık dedik ki, o görüşmemizden sonra da arkadaşlarımız görüşecek, genel başkan yardımcıları düzeyinde. Birkaç görüşme daha oldu. O görüşmeler de olumlu geçti. Fakat henüz bir nokta koyma aşamasında değiliz.

ESRA ELÖNÜ: Görüşmenin içeriği neydi?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU: Yani sadece ittifak meselesi değildi. Başka konularda vardı. Biz daha önce de görüştük.

2012'nin Aralık ayında biz partimizi kurduk. O günden bugüne sadece AK Partiyle değil, biz diğer partilerle de görüştük. İşte o görüştüğümüz partilerin listesini hani sıralarsam bugün belki, çokça isimle genel başkan düzeyinde İYİ Parti'yle görüştük. Gelecek Partisi'yle görüştük, DEVA Partisi'yle görüştük, Saadet Partisi'yle görüştük. Yeniden Refah Partisi'yle görüştük, Milliyet Partisi'yle görüştük. AK Parti'yle görüştük. Belki isimlerini unuttuğum başka partilerde var. Evet mesela biz Hakpar'la görüştük mesela biz PSK ile görüştük. İsimlerini unuttuğum bazı partiler varsa kusuruma bakmasınlar. Ben pek çok partiyle görüştüm.

İttifakta olacak mıyız? Bilemiyorum. Olabilir. Siyasette %99 ile %1 arasında çok fark yoktur. Emin olabilirsiniz. 2018'de de biz görüştük ama olmadı. Kesin bir şey söylemek için erken. 1 hafta içerisinde ittifak olup olmayacağımız kesin bir şekilde netleşir.

Allahû Teala bize Müslüman adını vermiş, bu isim bize yetiyor. Önüne, arkasına başka bir şey koymaya gerek yok.

ESRA ELÖNÜ: Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Sizin davanız nedir? HÜDAPAR İslamcı bir parti midir? İslamcı mısınız?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU: Müslümanız. Elhamdülillah. Yani İslamcı kelimesinden çok haz etmem.

ESRA ELÖNÜ: Niye haz etmiyorsun?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU: Yani şöyle bunu çok farklı farklı manalarda kullanıyorlar. Yani bazıları olumlu manadakullanıyorlar ama çoğunlukla olumsuz bir manada kullandıkları için ben bu kelimeyi sevmiyorum. Hatta bir ara bir yerde birisi siz de İslamcı mısınız deyince bir vali yardımcısı demişti,

Ben de ona "Sayın Valim demiştim bizim memlekette ayakkabı satana ayakkabıcı diyoruz, yumurta satana da yumurtacı. Siz memlekette kime İslamcı diyorsunuz? ve ya da kime dinci diyorsunuz" dedim. Şimdi o dinci manasında dindar ile dinci birbirinden çok farklı. Dinci manasında İslamcı kelimesini kullananlar var. O yüzden ben Müslümanları yermek ve tahkir etmek içindir.

Ben diyorum ki Allahû Teala bize Müslüman adını vermiş, bu isim bize yetiyor. Önüne, arkasına başka bir şey koymaya gerek yok.

Bir kadın tweet attı "ellerinde kurban eti yoktu, ellerinde satırlar vardı" dedi bir iftira attı. Vahşi sırtlan sürüsünü temize çıkarmak için o tertemiz şehitlere iftira atacak kadar alçalanlar oldu.

ESRA ELÖNÜ: Yasin Börü. Diyarbakır'ın yiğidi. Yaşı kadar bıçaklandı, balkondan aşağıya atıldı, üzerinden arabayla geçildi. Annesi, ona tanımak için bebekken öptüğü beni teşhis edebildi. Ve Yasin Börü'nün annesine oğlunuz IŞİD'çi miydi diye bir soru soruldu. Bu nasıl bir soru?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU: Vahşet. Yani şimdi gerçekten bu iddialar açığa çıksın diye sorulmuş bir soruysa anlaşılabilir. Ama değilse gerçekten vahşet. Sadece bu mu? İsmini anarak programımızı ve ağzımı kirletmeye gazetecei olduğu söylenen

bir kadın tweet attı. "Onların ellerinde kurban eti falan yoktu. Onlar barışçıl gösteri yapan kişilerin üzerine satırlarla saldırıyor da ellerinde satırlar, palalar, kılıçlar vardı" diye iftira attı.

Yani gün gibi aşikar olan, ortada olan, ayan beyan, açık seçik ortada olan bir şeyi bile karartmaya birilerini o vahşi sırtlan sürüsünü aklamak için onları temize çıkarmak için. O tertemiz ruhlu şehitlere iftira edecek kadar alçalanlar oldu maalesef. Olsun.Her şeye şahit bir Rabb'imiz var ve bu dünyada söylenen her sözün, yapılan her hareketin hatta gizlenen belki kuytuda kimsenin duymayacağuı bir şekilde her fısıldayışın kaydedildiğini biliyoruz.