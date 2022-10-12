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HSK'ya 10 yeni üye... Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi
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12 Ekim 2022 Çarşamba 13:22:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 13:22:00

HSK'ya 10 yeni üye... Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi

Kaynak: AA

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Üyeler arasında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da bulunuyor.

Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, tarafından seçilen üyelerden bir isim ayrıca dikkat çekti. Söz konusu isim hakim Emine Erdoğan'ın, şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi olduğu öğrenildi.

YARGITAY'A SEÇİLEN ÜYELER

Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

Etiketler : HSK Genel Kurulu Döndü Deniz Bilir akırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız
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