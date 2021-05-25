HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerleri değişti

HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerleri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) beklenen yaz kararnamesini yayımladı.

HSK'nın yayımladığı yaz kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı.

Kararnameyle 26 ilin başsavcısı değişti. Bu iller arasında Diyarbakır, Kastamonu, Edirne, Çanakkale, Zonguldak, Kilis ve Nevşehir de bulunuyor.

Kararname ile Ankara, İstanbul ve İzmir'deki başsavcılıklara başsavcıvekili takviyesi yapıldı.

Yayımlanan yaz kararnamesi mevcut HSK'nın son kararnamesi olma özelliği de taşıyor.