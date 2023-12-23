HSK'dan Güz Kararnamesi hakkında açıklama: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir
Kaynak: IHA
Bazı yayın organlarındaki yayınlara ilişkin açıklama yapan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'Yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."
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