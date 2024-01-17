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HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti
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17 Ocak 2024 Çarşamba 12:36:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 12:36:00

HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti

Kaynak: AA

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Hakimler Savcılar Genel Kurulunca, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen üyelere başarı diledi.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

Etiketler : hsk yargıtay üye
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