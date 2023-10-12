O savcıya ihraç! HSK üyeleri ve kamu görevlilerine hakaret etmişti!

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12 Ekim 2023 Perşembe 11:24:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 11:24:00

Savcıyı yakan mesajlar! Herkese hakaretler yağdırıp, "Soruşturma açacakları aşk ve sabırla bekliyorum" demişti... Meslekten atıldı

Kaynak: İHA

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Kütahya'da görev yapan savcı H.Ş., Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ve kamu görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde cumhuriyet savcısı olarak görev yapan H.Ş., Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri ve kamu görevlilerine yönelik hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emet Cumhuriyet Savcısı H.Ş.'nin, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı ve Tavşanlı Adalet Komisyon Başkanı ile internet tabanlı mesajlaşma uygulaması üzerinden konuşurken Adalet Bakanlığı'na, HSK üyelerine, HSK Genel Sekreterlik yöneticileri ile çok sayıda kamu görevlisine hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü. Başlatılan soruşturma sonucunda H.Ş., HSK tarafından meslekten ihraç edildi.

Etiketler : H.Ş ihraç aşağılama savcı ihraç
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