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26 Aralık 2023 Salı 07:15:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 07:15:00

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Hakimler ve Savcılar Kurulunun adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.

Etiketler : hakimler ve savcılar kurulu kararname atama kararları resmi gazete
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