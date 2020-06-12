Hrant Dink davasında flaş gelişme
Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş'in zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya, Ersin Başkan'ın da 2,5 yıldan 8 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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