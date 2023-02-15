"Hoşgörü Kenti"nde ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tarihi yapılara zarar verdi.

Caddede yer alan 16. yüzyılda yapıldığı bilinen Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. Kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkılan caminin etrafı moloz yığınıyla kaplandı.

Caminin arka sokağındaki Antakya Katolik Kilisesi de depremde zarar gördü. Kilisenin duvarlarında ve iç kısmında ibadet yapılan bölümlerinde çatlaklar ve hasar oluştu.

Kentteki barış kardeşlik ve hoşgörüyü en iyi simgeleyen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin fotoğraflamadan gitmediği çan ve minareden geriye ise hüzünlü anılar kaldı.

Aynı caddede Sarımiye Camisi karşısında yer alan havranın da çatısının bir kısmı çöktü.

Depremin ardından bu yapıların aldığı zarar, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Havadan çekilen görüntüler zararın boyutlarını gözler önüne seriyor.