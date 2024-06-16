Koeman'dan “mukofajik” atak!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Hollanda, Polonya karşı karşıya geldi. Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Ancak maçın yanı sıra geceye başka bir olay damga vurdu!

KAMERALARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Hollanda Teknik Direktörü Koeman'ın stresten burnunu karıştırması gündem oldu. Koeman, maç oynandığı sırada milyonlara ve kameralara aldırış etmeden sümüğünü yedi.

ALTINDA YATAN BİLİMSEL GERÇEKLİK

Koeman'ın burnunu karıştırmasına milyonlar şahit oldu... Peki burun karıştırmanın ve sümük yemenin altında yatan bilimsel gerçek ne olabilir? İşte tüm merak edilenler...

SÜMÜK NEDİR?

Sümükler, burunda sürekli olarak üretilen mukusun bir kısmının kurumasıyla oluşurlar. Havada bulunan zararlı partiküller, ıslak ve yapışkan bir doku olan mukusa yapışırlar. Sümük yemenin bilimsel adı 'mukofaji'dir ve burun karıştırmanın saplantılı bir alışkanlık haline geldiği durum da rinotillexomania olarak bilinir.

HASTALIK BULAŞTIRMA RİSKİ YÜKSEK

Burun karıştırmanın iğrenç olmasının yanı sıra uzmanlar da önermez. Çünkü elinizi burnunuza götürdüğünüzde bütün enfeksiyonal maddeleri sisteminize dahil etmiş olursunuz. Ayrıca en önemlilerinden biri başka insanlara hastalık bulaştırma riskiniz var.

EYVAH!

Yapmadığınıza eminiz ama demiş olalım... Örneğin burnunuzu karıştırdınız ve ardından biri tokalaşmak için yanınıza geldi. Eyvah! Tokalaşmak zatürreyi yaymanın en kolay yollarından biridir.

KANITLAMAK OLDUKÇA ZOR

Sümük yemeye ya da daha bilimsel bir adıyla mukofajiye gelince, sağlık açısından farklı görüşler var. Bazı kişiler sümük yemenin bizler için iyi, bazıları ise kötü olabileceğini iddia ediyor. Ancak sümük yemenin faydalı olup olmayacağını kanıtlamak oldukça zor.

ÇOCUKLUK ÇAĞLARINDAN BUGÜNLERE...

Bilimsel olarak faydalarını kanıtlayamadığımıza göre sanki yemeseniz daha iyi olur. Bu nedenle çocuklarınızda veyahut çevrenizde burnunu karıştıran birini gördüğünüzde hemen peçete uzatmalısınız.