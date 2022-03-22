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22 Mart 2022 Salı 11:26:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 11:26:00

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Kaynak: AA

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

Etiketler : Türkiye-Hollanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Hollanda Başbakanı Mark Rutte
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