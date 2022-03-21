Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.
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