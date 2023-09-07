Hobisi için konak kiraladı
Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ulvi Sinan Dişli, 52 yıldır topladığı 5 binden fazla eski eşyayı, kiraladığı tarihi konakta meraklılarının beğenisine sunuyor. Belediyeye ait 3 katlı tarihi ahşap konağı 2017'de kiralayan Dişli, "Hopa Kültür Evi" adını verdiği yapıdaki antikalarını ilçede bulunduğu zamanlarda meraklılarıyla buluşturuyor.
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