Hizbullah İsrail'e ait 5 noktayı vurdu
Kaynak: AA
İsrail ile çatışan Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 5 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel el-Alem, El-Cardah, Hadeb el-Bustan, El-Malikiyye ve Metula askeri noktalarının "füze ve diğer uygun silahlarla" vurulduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
- Türkiye'den Nepal'e taziye
- Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi
- Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: "Tedbirli ve dikkatli olun"
- MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
- Başkan Erdoğan'a Rize'de sevgi seli: Coşkuyla karşılandı
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Ankara'da protesto