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04 Kasım 2023 Cumartesi 16:18:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 16:18:00

Hizbullah İsrail'e ait 5 noktayı vurdu

Kaynak: AA

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İsrail ile çatışan Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 5 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel el-Alem, El-Cardah, Hadeb el-Bustan, El-Malikiyye ve Metula askeri noktalarının "füze ve diğer uygun silahlarla" vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Hizbullah İsrail çatışması askeri saldırı
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