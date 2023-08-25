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25 Ağustos 2023 Cuma 21:58:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 21:58:00

HİSAR'dan heyecanlandıran gelişme! Hedefleri başarıyla imha etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'nun yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha ettiğini kaydetti.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla başlatılan ve Aselsan AŞ ve Roketsan AŞ tarafından geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemine RF Arayıcı Başlıklı Füze kullanımı yeteneği kazandırılmasına yönelik kritik saha testleri başarıyla tamamlandı.

SSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 2 atışlı test faaliyetinde yakın menzil ve düşük irtifadaki ve uzak menzil ve yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefler başarılı şekilde imha edildi. HİSAR O+ Sistemi ile farklı özellikteki füzelere birlikte kullanım yeteneği kazandırılarak, sistem başarımında artış sağlandı.

"HAVA SAVUNMADA YÜKSEK ETKİNLİĞE SAHİP ÜRÜNLERİMİZİ BİR BİR SAHAYA ÇIKARIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, proje teslimatı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Görgün, "Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+, yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Kendi bünyesinde katmanlı bir hava ve füze savunma yeteneği kazanan HİSAR O+ Sistemi ile güvenlik güçlerimizin taktik kabiliyetini ve ateş gücünü üst düzeye taşıyor, sınırlarımızı zorluyor, hava savunmada yüksek etkinliğe sahip ürünlerimizi bir bir sahaya çıkarıyoruz. Proje kapsamında emeği geçen ROKETSAN'ımıza ASELSAN'ımıza ve katkı sağlayan tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+
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