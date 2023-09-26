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26 Eylül 2023 Salı 10:15:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 10:15:00

Hindistan'da Müslümanlar yılın ilk yarısında 250'den fazla nefret söylemi mitinginin hedefi oldu

Kaynak: AA

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Hindistan'da azınlıklara yönelik saldırıları izleyen "Hindutva Watch" adlı araştırma girişimi, ülkede 2023'ün ilk yarısında Müslümanlara karşı 250'dan fazla nefret söylemini teşvik eden miting düzenlendiğini bildirdi.

"2023 Yarıyıl Raporu: Hindistan Müslüman Karşıtı Nefret Söylemi Mitingleri" başlığıyla pazar günü yayımlanan rapora göre, bu yılın ilk yarısında 17 eyalette Müslümanları hedef alan 250'den fazla nefret kışkırtıcılığı yapan miting düzenlendi.

Raporda, Müslümanları hedef alan tehlikeli komplo teorilerinin yayıldığı, şiddet, silahlanma ve sosyo-ekonomik boykot çağrılarının yapıldığı bu mitinglerin, milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 2014'te iktidara gelmesiyle artma eğilimi gösterdiği, birçok hükümet üyesinin benzer söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Mitinglerin yüzde 80'inin BJP'nin yönetimde olduğu eyaletler ve birlik topraklarında yapıldığı aktarılan raporda, özellikle Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan ve Gujarat eyaletlerinin bu konuda başı çektiği kaydedildi.

Raporda, özellikle Hint Ram Navami festivalinin kutlandığı mart ayında nefret olaylarının arttığı, olaylarda 1 kişinin öldüğü, dükkanlar ve camilere saldırıldığına değinildi.

Narendra Modi'nin 2014'te Hindistan Başbakanı olmasının ardından, insan hakları kuruluşları azınlık gruplarına yönelik ihlallerde artış yaşandığını kaydetmişti.

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu, ülkeyi 2020'den bu yana dini özgürlüklere karşı sistematik, devamlı ve kötü ihlali nedeniyle "endişe kaynağı bir ülke" olarak niteliyor.

Etiketler : hindistan müslüman nefret söylemi miting
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