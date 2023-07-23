Hindistan'da İslam düşmanlığı emri... 400 yıllık 2 camiye yıkım kararı verildi
Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin 15 gün içinde yıkılması için emir verdi.
Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri verdi.
India Today'in haberine göre, İdareden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin "tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği" belirtildi.
Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin "ağır sonuçlarla" karşılaşacağı belirtildi.
Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.
Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresinin iddialarını reddetti.
- İspanya sandık başında... Anketlere göre Halk Parti kazandı
- İlk kez vitrine çıkacak... Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor!
- Hindistan'da İslam düşmanlığı emri... 400 yıllık 2 camiye yıkım kararı verildi
- Bakan Bolat, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında incelemede bulundu
- Katar, 6 yıl aradan sonra BAE'ye büyükelçi atadı
- Ayasofya Camii'nin açılış yıl dönümünde sabah namazı etkinliği... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu