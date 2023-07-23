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Hindistan'da İslam düşmanlığı emri... 400 yıllık 2 camiye yıkım kararı verildi
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23 Temmuz 2023 Pazar 21:49:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 21:49:00

Hindistan'da İslam düşmanlığı emri... 400 yıllık 2 camiye yıkım kararı verildi

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Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin 15 gün içinde yıkılması için emir verdi.

Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri verdi.

India Today'in haberine göre, İdareden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin "tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin "ağır sonuçlarla" karşılaşacağı belirtildi.

Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.

Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresinin iddialarını reddetti.

Etiketler : demir yolları hindistan islam
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