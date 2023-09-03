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03 Eylül 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 15:00:00

Hindistan'a ait uzay keşif aracı, Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamladı

Kaynak: AA

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Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracının, Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamlamasının ardından uyku moduna alındığı bildirildi.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansından yapılan açıklamada, Ay'ın o bölgesine güneş ışığının artık ulaşmadığı belirtilerek, "Keşif aracı görevlerini tamamladı. Şimdi güvenli bir şekilde park edildi ve uyku moduna alındı." ifadesine yer verildi.

Keşif aracının topladığı verilerin Dünya'ya iletildiği belirtilen açıklamada, "Şu anda batarya tamamen şarj edilmiş durumda. Güneş paneli 22 Eylül 2023'te beklenen bir sonraki gün doğumunda ışığı alacak şekilde ayarlandı. Alıcı açık tutuluyor. Yeni görevler için başarılı bir uyanış umuduyla!" değerlendirmesinde bulunuldu.

HİNDİSTAN, AY'A YUMUŞAK İNİŞ GERÇEKLEŞTİREN 4'ÜNCÜ ÜLKE OLMUŞTU

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

Etiketler : hindistan uzay keşif aracı güney kutbu
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