Himmet paraları sapık FETÖ militanları için harcanmış

Paterson şehrinde bulunan ve FETÖ’nün sahibi olduğu Art and Science Charter School (Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu) Müdürü Danny Necimo (Doğan Necimoğlu), hakkındaki cinsel taciz iddiası neticesinde görülen davada, şikayetçi kadın çalışanla 16 Mayıs’ta 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu miktarın okul bütçesinden 3 çek halinde ödendiği öğrenildi.



Paterson Times’ın New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberinde, New Jersey eyaletinin Paterson şehrindeki FETÖ okulunda danışma görevlisi olarak çalışan J.R'nin, kendisine defalarca sözlü ve fiziksel cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği okul müdürü Danny Necimo'dan Şubat 2019'da davacı olduğu kaydedildi.

Söz konusu FETÖ okulunun ise davacı kadın çalışanla 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu miktarı okul bütçesinden 3 ayrı çek halinde ödediği ifade edildi.

Danny Necimo'nun Paterson’daki FETÖ okulunda 1 Ağustos 2015'te yıllık 91 bin dolar maaşla okul müdürü olarak başladığı, yine aynı okulda çalışan Semra Necimoğlu ile evli olduğu ifade edildi.