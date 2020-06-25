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Hileli gıdaya ağır cezalar geliyor!
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25 Haziran 2020 Perşembe 08:49:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 08:54:00

Hileli gıdaya 5 yıla kadar hapis cezası geliyor

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Meclis'e sunulan teklif, gıdada yanıltıcı yayına 20-50 bin lira, güvensiz gıda üretene ve satana beş sene hapis öngörüyor.

AK Parti, gıdada hileye verilen cezaların artırılması, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması ve yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini dün Meclis Başkanlığına sundu.

Teklifte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

¥ Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Aynı durum üç yıl içinde tekrarlanırsa gıdayı üreten, ithal eden ve piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş yıldan 10 yıla kadar faaliyetten menedilecek.

¥ Yazılı ve görsel medya üzerinden hızla yayılan, gıdalar hakkında yanıltıcı, yanlı, yanlış yönlendirici ve kulaktan dolma bilgilerle gıdada bilgi kirliliği oluşturanlara 20 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

YERLİ TÜTÜNÜN ÖNÜ AÇILIYOR

¥ Teklifle makaron, sigara filtresi ve yaprak sigara kâğıdının üretimi, piyasaya sunulması Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri kapsamına alınacak. Tütün mamulü üreticilerine yerli tütün kullanım mecburiyeti getirilecek. Tütün ithalatı azaltılarak Türk çiftçilerin ürettiği tütünlerin kullandırılması amaçlanıyor. Yerli tütün kullanım zorunluluğu 2022 yılından başlamak üzere kademeli olarak 2022’de yüzde 17, 2023’te yüzde 21 ve 2024’te yüzde 25 olarak uygulanacak.

ALKOL SATIŞINA DÜZENLEME

¥ 22.00-06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satış yasağının para cezası artırılacak. Beş yıl içinde üçüncü defa yasağı ihlal edenlerin satış belgesi iptal edilerek iki yıl faaliyetten men olacak. On sekiz yaş altına alkol satış yasağını beş sene içinde üçüncü defa ihlal edenlere de aynı ceza uygulanacak. Bakanlık’tan izin almadan makaron, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi fabrikası veya imalathanesi kuran ve işletenler, bir seneden üç seneye kadar hapis ve beş binden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Öte yandan internet, televizyon ve telefon gibi araçlarla etil alkol, metanol, makaron ve yaprak sigara kâğıdı satanlara 100 bin liraya kadar cezalar verilebilecek.

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