"Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programında konuştu.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programında konuştu.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, sistemsizlik, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar
Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.