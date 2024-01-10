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10 Ocak 2024 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 18:16:00

"Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız"

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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Kalbimizde sadece İstanbul aşkı olacak.' dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programında konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, sistemsizlik, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar

Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.

Etiketler : Murat Kurum Zeytinburnu STK Buluşması ibb adayı
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